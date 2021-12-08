После ночной метели Казань встала в 10-балльных пробках. Такой отметки заторы, по данным "Яндекс.Пробки" достигли уже после 8 часов утра.

Серьезные заторы образовались на проспектах Победы и Альберта Камалеева, Сибирском, Оренбургском и Мамадышском трактах, улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Гвардейской, Мира. Пробки фиксируются также на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Татарстан, Карла Маркса, Бутлерова, Павлюхина, Ташаяк, Маршала Чуйкова, Копылова, Тэцевской.

Намертво стоят въезды в город - со стороны Куюков, Усад, Званки, Высокой Горы, Осиново, серьезные заторы и на Горьковском шоссе.