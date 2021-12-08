В Татарстане 8 декабря из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий временно ограничили движение междугородних автобусов, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, об этом сообщили в ГИБДД республики.

По данным синоптиков, сегодня в РТ ожидается снег и метель с ухудшением видимости менее километра, ветер усилится, порывы достигнут 17 метров в секунду. На дорогах скользко, возможны снежные заносы.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не покидать пределы своих населенных пунктов.