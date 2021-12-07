Молодая жительница Казани устроила знатный переполох во время прохождения экзамена на водительское удостоверение в ГИБДД в столице Татарстана. Всех не на шутку испугал странный провод на нее кандидата в водители. При этом инспектор обратил внимание, что выпускница автошколы все время что-то нажимала.

Вооружившись металлоискателем, инспектор предложил устроить досмотр, но девушка категорически отказалась. Предположив, что у нее может быть взрывное устройство, инспекторы вызвали полицию и ОМОН.

У кандидатки в автолюбительницы при себе оказалось техническое устройство, предназначенное для передачи данных. Так будущая водитель собиралась успешно сдать теоретическую часть экзамена на права с первой попытки. Самодельное устройство забрали, с девушкой провели беседу. Когда она теперь получит права, большой вопрос.