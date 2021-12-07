В Татарстане осудили директора организации "Спектр", которая заключила контракт с исполкомом Алексеевского района на отлов бродячих животных. В пресс-службе районной прокуратуры сообщают, что по условиям договора, мужчина должен был организовать цивилизованный отлов собак и кошек и стерилизацию бродячих четвероногих с последующим содержанием и возвратом в место отлова.

Но 66-летний директор "Спектра" решил иначе: он попросту убивал отловленных животных, а из трупики складировал в биотермических ямах. Не было у "Спектра" ни ветеринаров, ни транспорта, ни оборудования для выполнения взятых на себя обязательств перед исполкомом. Акты выполненных работ он составлял фиктивные, а деньги получал настоящие.

После возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения" мужчина полностью признал вину и возместил 250 тыс. рублей ущерба.

Суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей в доход государства. Приговор в законную силу ещё не вступил.