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"Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском

"Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском

Екатерина Елисеева

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По предварительным данным, несовершеннолетние шли по обочине между с. Верхний и Подгорный Такермен. Им навстречу ехал автомобиль "Тойота Камри". Автоледи за рулём не справилась с управлением и сбила детей.

Погибшим было всего 12, 13 и 17 лет. Все они умерли на месте. Не так давно стало известно, что всего по обочине шли 5 ребят. Только 2 человека выжили, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на территории «Бетон Мегаполис» придавило 4-тонной плитой рабочего.

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