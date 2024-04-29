"Тойота" насмерть сбила 3 подростков от 12 до 17 лет под Мензелинском

По предварительным данным, несовершеннолетние шли по обочине между с. Верхний и Подгорный Такермен. Им навстречу ехал автомобиль "Тойота Камри". Автоледи за рулём не справилась с управлением и сбила детей.

Погибшим было всего 12, 13 и 17 лет. Все они умерли на месте. Не так давно стало известно, что всего по обочине шли 5 ребят. Только 2 человека выжили, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на территории «Бетон Мегаполис» придавило 4-тонной плитой рабочего.