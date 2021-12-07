Накануне Чистопольский городской суд в Татарстане вынес приговор главному врачу Новошешминской ЦРБ Рафису Вафину и анестезиологу Максиму Конанерову. Оба получили по 2 года лишения свободы условно и запрет работать в здравоохранении сроком на 1 год, сообщает "Реальное время".

Врачи так и не признали своей вины в смерти школьницы на операционном столе. В декабре 2018 года в больницу попала 16-летняя девочка.

В результате внутрибрюшного кровотечения девушка потеряла более 2,5 литров крови, пока необученный специалист больницы пытался определить причину кровотечения и остановить его.

Правоохранители посчитали, что смерти девочки можно было избежать, если бы в больнице был запас крови и квалифицированный хирург, место которого по приказу главврача в данной ситуации занял врач-рентгенолог.

Процесс над медиками стартовал в феврале 2021-го. Суд также установил вину главврача в служебном подлоге, но освободил от наказания по этому эпизоду за сроком давности. Согласно приговору, чтобы защитить себя, руководитель ЦРБ потребовал от начальника отдела кадров оформить задним числом приказ о назначении штатным хирургом клиники того доктора, который проводил операцию ребенку.