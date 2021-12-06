С 12 декабря 2021 года несколько электричек в Татарстане начнут ходить по новому расписанию, сообщает пресс-служба Пригородной пассажирской компании "Содружество".

Электропоезд №6401 сообщением Шемордан — Казань будет отправляться в 4.18, прибывать в 6.36, №6405 (Арск — Казань) будет отправляться в 6.41 и прибывать в 8.28.

Электричка №6410 сообщением Казань — Арск будет отбывать со станции в 21.14, время прибытия в 23.06, №6420 сообщением Казань — Кукмор отправится в 6.04 и прибудет в 8.57.

Поменяется и расписание движения поезда №6422 сообщением Казань — Сосновка (отправление в 7.54, прибытие в 11.24, и №6425 сообщением Кукмор — Казань (отправление в 12.06, прибытие в 15.04).

Электричка №6428 сообщением Казань — Сосновка будет отправляться в 16.23 и прибывать в 19.55, №6431 сообщением Сосновка — Казань — в 17.39 и 21.13 соответственно.

Учитывайте новые данные, планируя свои поездки с 12 декабря.