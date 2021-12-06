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Фото: argumenti.ru

Фирмы миллиардера из Казани заподозрили в разрушении памятников истории

06.12.2021, 12:33 520 0 prokazan.ru
Следственный комитет заподозрил компании, которые входят в бизнес-империю миллиардера Алексея Семина, в разрушении объектов культурного наследия. По мнению следователей, от деятельности бизнесмена пострадали Адмиралтейские конторы на Карла Макса и Номера Михайлова на улице Лобачевского.
 
Издание «Бизнес Online» сообщило, что Следком уже произвел арест почти 100 миллионов рублей, которые принадлежат Семину. Возбуждены уголовные дела по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ".
 
Пока что в преступлении подозревают неустановленный крул лиц, сотрудников ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест" и закрытого паевого фонда "АС - фонд строительный".
 
Перед проведением Универсиады в 2013 году в Казани компании Семина получили исторических зданий, которые находились в полном упадке. Семин обязался их отремонтировать и реставрировать.
 
Алексей Семин не в первый раз попадает в зону внимания правоохранителей. В 2015 году после мощного пожара в ТК «Адмирал» он был объявлен в розыск. Арестовали более 400 объектов недвижимости, которые принадлежали его фирмам. Позднее обвинения с Семина были сняты.
Скандалы Казань Культура/Искусство
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Россияне скоро смогут получить новую выплату в 20 тысяч - кому она положена?
05:00, 27.11.2021
Более 80 эпизодов в деле: учителя танцев осудили за сексуальное развращение малолетних танцоров
10:14, 26.11.2021
Прокуратура проверит школу, где дети прямо при учителе играли на раздевание
08:53, 26.11.2021
Количество погибших при взрыве на шахте Листвяжная увеличилось до 52 человек
07:00, 26.11.2021
Не судьба: полицейский дважды пытался покончить с собой в кабинете, но остался жив
05:00, 26.11.2021
Мужчина вывез возлюбленную в лес, заставил раздеться и выкопать себе могилу
00:01, 26.11.2021
В Казани отец проданного матерью за 100 тысяч ребенка собирает документы, чтобы забрать малыша
20:00, 25.11.2021
Обвиняемый в краже помощник Курпатова заявил, что знаменитый врач мстит ему за разрыв отношений
16:24, 25.11.2021
Мужчина протаранил ворота на авто и вырезал 72-летней хозяйке дома глаза
15:56, 25.11.2021
Татарстан отправляет в Госдуму 18 поправок, чтобы попытаться сохранить Минниханову статус президента
14:24, 25.11.2021
Мужчина задушил возлюбленную, закатал в ковер и два месяца хранил тело в кладовке
10:05, 25.11.2021
Ребенка вывели на прогулку в детском саду без обуви в одних колготках по снегу
09:35, 25.11.2021
Мужчина обиделся на друзей и сжег дом вместе с ними после застолья
08:50, 25.11.2021
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей - скоро во всех поликлиниках
08:06, 25.11.2021
В Кремле призвали не превращать наказание антипрививочников в охоту на ведьм
07:45, 25.11.2021
В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям граждан
07:32, 25.11.2021
Путин согласился продлить действие сертификата для переболевших до 1 года
11:49, 24.11.2021
В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
11:21, 24.11.2021
Мать-одиночка умерла после того, как у нее отняли детей из-за доноса соседей
10:11, 24.11.2021
Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
09:23, 24.11.2021
Сваренный заживо труп мужчины обнаружили в квартире в жилом доме
08:24, 24.11.2021
В правительстве РФ обсудили возможность давать QR-коды переболевшим неофициально
08:04, 24.11.2021
Главврачи ковидных больниц позвали антиваксеров на экскурсии в реанимации и морги
06:00, 24.11.2021
Все рванет и полетит в никуда: астролог назвала год краха для России и россиян
05:00, 24.11.2021
Глава Следкома Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и вернуть советское образование
19:00, 23.11.2021
Пенсионер воткнул жене в голову нож с лезвием в 25 сантиметров, с ним она и пришла в больницу
17:01, 23.11.2021
Школьник-наркокурьер намеренно сбил полицейского автомобилем
15:14, 23.11.2021
В Кремле ответили на вопрос, продлят ли новогодние каникулы из-за коронавируса
14:10, 23.11.2021
Пассажир покончил с собой на борту самолета по пути с курорта
13:59, 23.11.2021
Пенсионерка-блокадница не дождалась врачей и сама себе сделала операцию
11:45, 23.11.2021
Их забрал Covid: Знаменитые татарстанцы, которые умерли от коронавируса
11:17, 23.11.2021
В подвале жилого дома нашли человеческие останки и билет из прошлого
11:05, 23.11.2021
В России хотят изменить процедуру получения водительской медсправки
09:32, 23.11.2021
Я не раскаиваюсь: подозреваемый в каннибализме мужчина год прятался от полиции на чердаке
09:02, 23.11.2021
Автомобилисты, раскапывая машину, нашли в сугробе занесенное снегом тело пенсионерки
08:53, 23.11.2021
Мэр Ульяновска заявил, что не желает своим гражданам татарстанских QR-кодов в транспорте
08:05, 23.11.2021
В Москве задержана жительница Казани, продавшая своего новорожденного сына за 100 тысяч
01:00, 23.11.2021
Врачи пенсионерку с инсультом лечили от коронавируса: бабушка умерла
00:00, 23.11.2021
В Кремле рассказали, имеют ли право регионы высаживать пассажиров без QR-кодов
20:00, 22.11.2021
В квартире нашли тело четырехлетней девочки, сейчас ищут ее мать
14:23, 22.11.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию с QR-кодами на транспорте в Татарстане
13:22, 22.11.2021
Башкиры посмотрели на Татарстан и решили, что введут QR-коды в транспорте только при одном условии
10:13, 22.11.2021
Мужчина убил родного брата и спалил его тело в лесу вместе с машиной
08:34, 22.11.2021
Полиция задержала мужчину с трупом в багажнике, он уже сознался в людоедстве
08:24, 22.11.2021
Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса
06:00, 21.11.2021
Отец сломал ребра месячному сынишке из-за его плача
20:00, 20.11.2021
Частный таксист убил своего пассажира за мусор в салоне автомобиля
19:00, 20.11.2021
Тараканы в голове: у мужчины с жалобами на головную боль нашли в ухе живого насекомого
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:21, 20.11.2021
Вирусологи центра Гамалеи рассказали, когда в России спадет волна коронавируса
10:55, 20.11.2021
В возрасте 67 лет скончался Народный артист России Валерий Гаркалин
10:26, 20.11.2021
Эксперты рассказали водителям, чего нельзя делать с машиной с наступлением холодов
10:04, 20.11.2021
13-летний школьник сел за руль, чтобы покатать сверстников, но попал в ДТП и погиб
08:49, 20.11.2021
Охранники в магазине избили мужчину за неоплаченную игрушку, которую без спроса взял его ребенок
07:00, 20.11.2021
Антиваксеры и противники QR-кодов парализовали работу офиса Роспотребнадзора
20:00, 19.11.2021
Пятеро полицейских жестко задержали одну школьницу за переход дороги не там, где надо
19:00, 19.11.2021
Путин одобрил закон о переводе денег коррупционеров на счет в Пенсионный фонд РФ
14:03, 19.11.2021
День учителя не совсем наш праздник: Педагоги КФУ оценили введение Дня преподавателя вуза
08:52, 19.11.2021
79-летний мужчина скончался прямо в пункте вакцинации, придя на вторую прививку от ковида
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью