Следственный комитет заподозрил компании, которые входят в бизнес-империю миллиардера Алексея Семина, в разрушении объектов культурного наследия. По мнению следователей, от деятельности бизнесмена пострадали Адмиралтейские конторы на Карла Макса и Номера Михайлова на улице Лобачевского.

Издание «Бизнес Online» сообщило, что Следком уже произвел арест почти 100 миллионов рублей, которые принадлежат Семину. Возбуждены уголовные дела по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ".

Пока что в преступлении подозревают неустановленный крул лиц, сотрудников ООО "УК "Капитал-Траст-Инвест" и закрытого паевого фонда "АС - фонд строительный".

Перед проведением Универсиады в 2013 году в Казани компании Семина получили исторических зданий, которые находились в полном упадке. Семин обязался их отремонтировать и реставрировать.

Алексей Семин не в первый раз попадает в зону внимания правоохранителей. В 2015 году после мощного пожара в ТК «Адмирал» он был объявлен в розыск. Арестовали более 400 объектов недвижимости, которые принадлежали его фирмам. Позднее обвинения с Семина были сняты.