В Республике Татарстан сегодня, 6 декабря, должны быть отстранены от работы или переведены на дистант все непривитые сотрудники предприятий и организаций. Это предусмотрено постановлением Роспотребнадзора РТ от 11 октября 2021 года.

До 8 ноября сотрудники должны были получить первый компонент вакцины, до 6 декабря - второй компонент. Не получившие второй прививки, с 6 декабря должны быть отстранены от работы без сохранения оплаты или переведены руководителем на дистанционную работу, если это возможно - на усмотрение руководителя.

Документ был принят с целью вакцинировать не менее 80% лиц в возрасте от 60 лет и сотрудников предприятий и организаций практически всех сфер деятельности (с учетом переболевших за последние 6 месяцев), напоминает "Ъ".

Напомним, речь о медиках, учителях, тружеников промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы, военнослужащих, сотрудников сферы услуг, о государственных и муниципальных служащих.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в настоящее время в регионе вакцинировано около 67% взрослого населения. На момент принятия постановления доля таковых составляла лишь 31,4%.