Хранение в холодильнике может наделить различные продукты как опасными, так и полезными свойствами, помогающими в профилактике заболеваний желудка и кишечника, пишет портал Sina.

При хранении в холодильнике опасными становятся листовые овощи, морепродукты, холодные овощные блюда, недоваренные яйца. Они выделяют нитриты, которые являются сильными канцерогенами.

А вот отварной рис - наоборот. Он становится полезнее, если ночь простоит в холодильнике. В нем появляется большое количество устойчивого крахмала, который является средством профилактики онкологии.

Особенно полезно такое блюдо после ночи в холодильнике в качестве средства профилактики рака кишечника и других проблем с ЖКТ.

Получить от вареного риса максимум пользы можно, потомив уже готовое блюдо около трех-пяти минут и сразу поставив в холодильник, не дожидаясь остывания при комнатной температуре. Как показали исследования, содержание устойчивого крахмала в этом продукте, охлажденном в течение дня, увеличивается с четырех до 14 процентов. Поэтому лучше всего есть рис, который хранился примерно 24 часа.