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Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

В Татарстане с началом мая для мусульман изменится время намазов
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Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана приняло решение об изменении времени намаза в республике.

Причина изменений состоит в географической особенности: с мая по август ночью белизна на небе не исчезает, поэтому астрономически невозможно рассчитать время начала намазов. В связи с этим совет улемов ДУМ принял решение исчислять его по ближайшему региону.

По итогу установлено, что в Казани 4 мая начало утреннего намаза наступает в 0:06. После 4 мая после захода солнца настоящей ночи уже нет. Затем исчисления дают сильно отличающееся от прежнего время для молитв. Ночной намаз 4 мая начинается в 20:58, 5 мая — в 21:00, 6 мая — в 21:02 и так далее.

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