В Казани на улице Сибгата Хакима произошло жесткое столкновение микроавтобуса Mercedes и легковушки Kia. По данным телеканала "Татарстан-24" , водитель легкового авто при совершении левого поворота, не уступил дорогу микроавтобусу, как того требовали правила дорожного движения. Легковое авто влетело в бок микроавтобусу.

В результате сильного столкновения 26-летний водитель Kia получил травмы головы и грудной клетки. Его пассажир получил переломы обеих ног, пострадавшие были госпитализированы. В обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели ГИБДД.