Смертельное ДТП под Елабугой далеко не самое серьезное: Страшные аварии в Татарстане в 2021 году

Сегодня рано утром под Елабугой произошла серьезная авария, в которую попали вахтовый автобус и фура. В результате инцидента один человек погиб, а еще 21 получили травмы различной степени тяжести.

Что настораживает, за последнее время в Татарстане это далеко не первая столь серьезное дорожно-транспортное происшествие. Из года в год их количество растет, а аварии со смертельном исходом многие уже начинают воспринимать как данность.

23 февраля, Рыбная Слобода - 4 погибших

В феврале этого года на 3 километре трассы Рыбная Слобода - Кутлу Букаш произошла авария с четырьмя погибшими. Так, мужчина 1951 года рождения за рулем «Киа» выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу".



Фото: пресс-служба МВД РТ

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1990 года рождения, в салоне - два пассажира, все они погибли на месте от полученных травм. Также несовместимые с жизнью повреждения получил водитель иномарки.

28 июля, Арский район - 2 погибших, 3 пострадавших

Два человека стали жертвами ДТП с участием автомобиля LADA Kalina и «КАМАЗа», которая произошла в июле на 58-м километре трассы Казань — Малмыж в Арском районе.

Виновником аварии стал водитель Lada, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗом». В результате ДТП погибли два пассажира легковушки: молодой человек на правом переднем и девушка на заднем сидении. Остальные участники аварии были госпитализированы.

17 августа, Зеленодольский район - 1 погибший, 1 пострадавший

17 августа на трассе Казань-Зеленодольск произошла авария, в результате которой погиб один человек. На 122 километре автодороги Казань - Зеленодольск водитель автомобиля BMW – 37-летний житель Казани не справился с управлением, задел Volkswagen, а затем транспортное средство откинуло на грузовик Skania.



Фото: соцсети

BMW превратился в груду металла, лишившись всей передней части и крыши. Водитель иномарки погиб.

«Мужчина получил сочетанные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП», - сообщили в Минздраве РТ.

17 сентября, Лаишевский район - 2 погибших, 2 пострадавших

Страшное ДТП произошло 17 сентября на трассе Р-240, которую называют «Шалинской», в Лаишевском районе. Так, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania.

После чего в легковой автомобиль врезался позади идущий автомобиль Ford Focus. Последствия столкновения оказались трагическими. Жертвами страшного ДТП стали два человека: водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi.

19 октября, Чистополь - 1 погибший, 3 пострадавших

Еще одна серьезная авария произошла в Чистополе на перекрестке улиц Карла Маркса и Чернышевского с участием автомобилей Lada и KIA, в результате которой погибла 18-летняя девушка, находящаяся в момент ДТП за рулем отечественного автомобиля.



Фото: соцсети

Виновником аварии стал водитель KIA, который при повороте налево не уступил дорогу встречной легковушке, вследствие чего произошло роковое столкновение. В результате аварии женщина-водитель KIA, а также водитель и двое пассажиров получили различные травмы и были госпитализированы в центральную районную больницу. Спасти же 18-летнюю девушку не удалось.

12 ноября, Альметьевский район - 1 погибший

Очередная трагедия случилась в Альметьевском районе, близ населенного пункта Ак-Чишма. В следствии лобового столкновения «КАМАЗа» и легкового автомобиля, грузовик оказался внутри салона машины. Водитель легковушки погиб на месте.

«Водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ», – рассказали в республиканской Госавтоинспекции.