В Петербурге возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого стал участковый. Полицейский украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды.

По данным сотрудников прокуратуры Петербурга, участковому 26 отдела полиции по Красногвардейскому району, его брату и двум соучастникам предъявили обвинения в краже и мошенничестве.

Полицейский, как установили следователи, создал ОПГ, которая специализировалась на хищении имущества умерших граждан. И "попалась" банда на ветеранских наградах, которые сотрудник полиции взял из квартиры умершего ветерана - ордена "Отечественной войны 2 степени" и "Красной звезды".