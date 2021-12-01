В БСМП Набережных Челнов рассказали, в каком состоянии находятся доставленные в стационар пострадавшие вахтовики из автобуса, который на полном ходу влетел в припаркованную фуру сегодня утром под Елабугой. Один человек погиб, пострадал 21 вахтовик. Один от госпитализации отказался. На лечение, по словам главврача БСМП Марата Мухаммадеева, поступили 20 человек.

"Первый пациент поступил к нам в 7.45. Пациент в тяжелом состоянии, у него был диагностирован разрыв селезенки, в данный момент он в операционной, им занимаются хирурги", – рассказал Марат Мухаммадеев.

Состояние еще 16 вахтовиков врачи оценивают, как легкой степени тяжести. Они находятся в первом зале приемного покоя БСМП и в настоящее время проходят всю необходимую диагностику. Три пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, они все стабильные.

"С учетом различного рода травм были привлечены специалисты офтальмологи, челюстно-лицевые хирурги, и ЛОР-врачи из других учреждений. Все они сейчас находятся на территории БСМП, поэтому всем пациентам оказывается вся необходимая с учетом их состояния диагностическая и лечебная помощь", – отметил руководитель БСМП Набережных Челнов.