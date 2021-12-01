Прокуратура РТ озвучила предварительную причину смертельной аварии под Елабугой. Сегодня рано утром там столкнулись автобус и фура. В вахтовом автобусе один пассажир погиб, 21 человек пострадал.

По предварительной версии, причиной могли стать сложные погодные условия - сильный туман помешал водителю вахтового автобуса увидеть вовремя припаркованную у обочину многотонную фуру.

"Были условия ограниченной видимости. По предварительной причине, водитель не заметил припаркованный на обочине грузовой автомобиль", — рассказал РБК Татарстан старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Авария произошла сегодня в 6:30 на 9 километре автодороги Елабуга – Гари – Абалач. Водитель вахтового автобуса на скорости влетел в припаркованную у обочины фуру. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Татарстан.

В республиканском Минздраве сообщили, что погиб один человек, пострадали - 21. Одного доставили в БСМП в Челны. Туда же в ближайшие часы доставят и остальных пострадавших.