В США, в штате Мичиган 15-летний ученик устроил стрельбу в школе. Трое погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает CNN.

Полицейским удалось задержать стрелка за 5 минут, у него отобрали оружие - пистолет, который его отец купил на днях во время распродажи на "черную пятницу".

Трое убитых подростком - ученики школы. Им было 14, 16 и 17 лет. Пострадал и один из учителей. На месте найдены гильзы, и по их количеству полицейские предполагают, что парень сделал от 15 до 20 выстрелов.

Подросток не оказал сопротивления при задержании, но наотрез отказался разговаривать с полицией и объяснять свои мотивы. Учеников эвакуировали в соседний магазин до прибытия родителей.