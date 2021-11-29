Сотрудники полиции в Казани начали проверку после массовых жалоб пользователей в социальных сетях на жителя Казани, который снимает и публикует в соцсетях видео с издевательствами и жестокими убийствами животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по РТ.

Ранее зоозащитники и пользователи социальных сетей "вычислили" 32-летнего казанца, который придумывает изощренные способы убийства голубей и претворяет их в жизнь. Его возлюбленная все снимание на видео. Зоозащитники заявили, что ранее мужчина зарезал кота, а до того - забил кирпичом собаку.

Наказание за жестокое обращение с животными подразумевает лишение свободы на срок до 5 лет.