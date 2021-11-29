Житель Казани Александр Геращенко стал антигероем интернета, после того, как СМИ обратили внимание на контент, который он снимает вместе со своей возлюбленной. Мужчина издевается над животными, его девушка все снимает и видео жестокого содержания попадает в интернет.

Геращенко пожаловался, что казанцы и в жители других регионов начали желать ему самого плохого, что его называют "больным ублюдком".

Ранее казанец размещал ролики, на которых он без жалости убивает голубей - вспарывает им грудь, мучает изолентой, привязывает к веревкам, заливает голову голубя духами.

Мужчина рассказал телеканалу РЕН ТВ, что он "попал под дурное влияние" и не рассчитывал, что снятые им "ради хайпа" видео вдруг попадут в Сеть. Он также расстроился, что его считают "больным ублюдком".

"Меня уже со вчерашнего дня ужасно гнобят, мне угрожают, меня оскорбляют по-всякому <...> Про меня там написали, как будто я серийный убийца голубей <...> Что я могу сказать, ничего хорошего в этом нет. Я под давлением других снял такие видео по их просьбе, чтобы скучно не было <...> Я каюсь в этом, надеюсь, люди и Бог меня простят и поймут, что я не какая-то тварь гнилая, не больной ублюдок", – рассказал мужчина РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что полиция уже заинтересовалась видео со страницы живодера.