В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать с ночи вторника, 30 ноября и на протяжении всего дня вторника. В Гидрометцентре РТ сообщили, что уже сегодня вечером и завтра в течение дня на территории республики и в Казани ожидается южный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. А с ночь и до завтрашнего вечера ветер может достигать шквальных порывов до 25 метров в секунду.

При этом ожидаются сильные осадки - мокрый снег с дождем, метели с существенным ухудшением видимости, туман, гололед. На дорогах сильная гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем будет 1−5 градусов тепла.