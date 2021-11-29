Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что если штамм коронавируса "Омикрон" распространится наряду с "Дельтой", то будет с легкостью поражать вакцинированных.

Специалист считает, что новый выявленный штамм более заразен. И для нейтрализации частиц вируса потребуется больше единиц антител, сообщает ТАСС со ссылкой на Баранову.

Также биолог выразила обеспокоенность высокой способностью к распространению новой мутации COVID-19, которая может передаваться и бесконтактным путем.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Они назвали новый вариант вируса более опасным, чем остальные.