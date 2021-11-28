В Бийске суд вынес приговор двум студентам местного колледжа и старшекласснице местной школы. Троица около 8 часов истязала 17-летнюю девушку, избивала ее и надругалась над ней. А потом все фото и видео издевательств разослали всем знакомым жертвы.

Две 17-летние девушки и молодой человек под предлогом денежного долга вывели ровесницу на берег Бии. Здесь подростки, угрожая ножом, заставили жертву раздеться, начали жестоко избивать ее пластиковой бутылкой с водой, вымогая долг и снимая происходящее на видео. Отняв у жертвы деньги и кольцо, они вернулись к ней домой, где продолжили издевательства – "совершили в отношении нее иные действия сексуального характера".

Подростки разместили фото истязаний на ее страницу в соцсетях, а также разослали фото и видео ее знакомым.

В итоге инициаторшу расправы и молодого человека суд отправил в колонию общего режима на 5,5 и 5 лет соответственно. Их соучастница будет отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии, так как на момент приговора ей не исполнилось 18 лет.