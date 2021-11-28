Казанская фигуристка Камила Валиева побила собственный же мировой рекорд в этапе Гран-при Rostelecom Cup. Спортсменка переписала баллы в короткой, в произвольной программах и сумму баллов двух программ.

В Сочи фигуристка установила мировое достижение в произвольной программе, набрав 185,29 балла. По сумме двух прокатов она набрала 272,71 балла. Таким образом, она побила собственные же баллы на этапе в Канаде.

В произвольной программа Валеева представила "Болеро". Эксперты единогласно считали, что подобный образ слишком тяжел для 15-летней фигуристки. Но откатала Камила так, что аплодировали не только трибуны, но и тренеры.