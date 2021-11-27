В Сочи накануне прошёл первый соревновательный день Гран-при. Для российской сборной он стал весьма удачным. Елизавета Туктамышева завоевала серебро, а фигуристка из Казани Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе и заняла первое место.

В своём прокате 15-летняя спортсменка чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Она получила за программу 87,42 баллов. Прошлый рекорд принадлежал Алёне Косторной, которая набрала 85,45 баллов.