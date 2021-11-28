Медики в Италии показали миру, как выглядит новый штамм коронавируса, из-за которого ВОЗ собирала экстренное совещание. Новый патогенный вариант считается более заразным, и пока сложно сказать, защитят ли от него существующие вакцины. Омикрон-штамм имеет 32 мутации, передает Sky TG24.

Снимок был сделан в Medicina Multimodale di Laboratorio группой ученых во главе с Карло Федерико Перно (Carlo Federico Perno) под непосредственным наблюдением Клаудии Альтери (Claudia Alteri) и в сотрудничестве с Миланским государственным университетом.

Микробиологи комментируют, что на рисунке видны множества мутаций. Выявили новый штамм в ЮАР и Гонконге. Им заразились 10 человек, но уже накануне первые случаи заражения омикроном выявили в Германии и Бельгии.

Вирусолог Георгий Викулов уверен, что в России новый высокопатогенный штамм может появиться в скором времени. По его словам, он распространяется быстрее дельты и обладает дополнительными мутациями.