Сегодня в Доме Правительства в Татарстане говорили о том, как идет прививочная кампания в республике. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что темпы вакцинации остаются желать лучшего.

"Работают 175 пунктов вакцинации, два из них – в круглосуточном режиме. Первый компонент получили 2 014 658 граждан республики. Вакцинация лиц старше 60 лет: привито 442 тыс. человек, это менее 22% от прошедших вакцинацию и 52% от общей численности населения", – заявил Песошин.

Он отметил, что для желающих сделать прививку созданы все условия. Одновременно с этим установлен контроль по соблюдению противоэпидемических мер, и ослаблять их пока нельзя.