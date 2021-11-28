Астрологи опубликовали рекомендации по празднованию Нового года. 2022 год - год Тигра, и меню следует составлять так, чтобы с самого начала задобрить хищного зверя и сделать его верным стражем вашего благополучия.

Общие правила

Многие хозяйки уже сейчас задумываются, что приготовят на новогодний стол. И это правильно, считают астрологи. Должное внимание к меню поможет встретить год и провести его с полным благополучием.

Символ наступающего года - Голубой Водный Тигр - имеет свои пищевые пристрастия, и некоторые продукты ему не по нраву. Избегайте их на праздничном столе и вы.

Чтобы год был счастливым и удачным, нужно задобрить характер Тигра с самого начала. Менее требовательный Тигр многое позволяет и на многое закрывает сытые и сонные глаза.

Что готовить?

Тигр - хищник, он любит мясо, но не любит ни с кем делиться своей добычей. Не ставьте на стол в новогоднюю ночь блюда из дичи. Готовьте домашнюю птицу - например, курицу. Можно приготовить главные блюда из баранины, говядины свинины.

Тигр не любит рыбу, а потому стоит избежать приготовления рыбных блюд. Но нарезка из рыбы допустима, если не ставить ее в самый центр вашего праздничного стола.

Чтобы Тигр остался доволен, стоит отказаться от острых соусов и приправ. Тигр обожает натуральные ароматы и вкусы и не приемлет специй и добавок.

Также астрологи рекомендуют исключить большое количество сладостей на столе, Тигр не любит сладкого, а потом большого количества десертов вам точно "не простит". Вместо сладкого положите фрукты, а вместо злаковых гарниров - свежие овощи.