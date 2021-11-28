В Заксобрании Вологодской области агрессивная противница вакцинации распылила дихлофос в Росгвардию. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

В здание явилась целая группа людей с петицией от имени противников обязательной вакцинации и ограничительных мер.

Они настаивали на личном приеме руководства. Пришлось вызвать полицию и Росгвардию. Из-за распыленного дихлофоса двое росгвардейцев получили ожоги глаз.

Подозреваемой, 46-летней жительнице Череповца, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.