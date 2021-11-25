Женщина пыталась зарезать двухлетнюю дочь осколком зеркала

Жуткий инцидент произошел в Ростовской области. Региональные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Багаевского района, которая попыталась зарезать свою двухлетнюю дочь осколком зеркала, а потом хотела ее задушить.

По данным регионального следкома, ночью 22 ноября подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с супругом разбила зеркало, после чего поднесла осколок к шее двухлетней дочери, высказывая супругу угрозы убить ребенка.

После того как родственники забрали у нее осколок, женщина попыталась задушить девочку, но ей помешали. Подозреваемая задержана. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.