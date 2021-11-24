В ближайшее время навигационная система контроля уборки дорог в Казани будет оборудована видеокамерами, при помощи которых станет легко отследить маршрут специальной техники и оценивать ситуацию в целом.

Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявил зампредседателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Ибрагимов.

В систему внесли уже около 50 маршрутов уборки с полным охватом улиц. Все это разделено на три возможных сценария событий: для обычного снегопада, для среднего снегопада и для погодных ЧС.

Представить усовершенствованную систему планируется через две-три недели.