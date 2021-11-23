23-летний Егор Комаров из Петербурга заявил в зале суда, что он сожалеет, но нисколько не раскаивается в отношении первого преступления, когда он убил и частично съел свою жертву, сообщает РЕН ТВ.

Первой его жертвой стал 38-летний биржевой брокер. В 2020 году Комаров убил его и впервые попробовал на вкус человеческое мясо.

Комаров добавил, что этот опыт людоедства ему не понравился, но тут же заявил, что с удовольствием повторил бы содеянное. Может, в дальнейшем повезет.

Убийство брокера не могли раскрыть год. Ровно год мужчина-людоед прятался от полиции на чердаке.

Задержать мужчину, который внезапно признался в людоедстве, удалось только после того, как он вместе с другими подельниками попал в банальное ДТП, и из багажника вывалилось тело убитого 50-летнего мужчины. Убитым оказался 50-летний уроженец Еревана Аркади Казинян. По предварительным данным, у него был шиномонтажный бизнес.

Суд отправил Комарова под арест до 20 января 2022 года.