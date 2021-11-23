Сотрудники полиции в Казани продолжают устанавливать личности всех напавших на кондукторов в транспорте в первый день работы системы QR-кодов в Татарстане. На просьбу предъявить QR-код не все реагируют адекватно. Накануне были драки, конфликты, нападения.

Один из пассажиров распылил в лицо кондуктору газ из перцового баллончика.

В Татарстане с 22 ноября при проезде на любом виде общественного транспорта лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесённом за последние полгода заболевании.