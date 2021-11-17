В последнее время все чаще и чаще можно услышать о том, что в России дорожают автомобили. В целом, причин для столь резкого скачка немало, но некоторые из них вызывают некое удивление. Так, совсем недавно АвтоВАЗ придумал новый повод поднять цены на автомобили Lada, добавив дополнительные комплектации, от которых покупатели не смогу отказаться.

Эти нововведения поднимут и без того раздутый ценник еще на 30 тысяч рублей. Та же Lada Granta сейчас стоит все 800 тысяч рублей. Сообщается, что дилеры Lada будут собственноручно устанавливать к автомобилям новый набор аксессуаров.



Фото: autorinok.ru

Но поскольку подобные дополнения вводятся на уровне всего АвтоВАЗа, вряд ли их можно отнести к числу навязывания дополнительных опций, у покупателя просто нет выбора. Но есть и другие более изощренные способы завышения стоимостей авто. О том, как защититься от них, сейчас мы и поговорим.

Дабы избежать навязывания «допов» или же обмана со стороны продавца, в первую очередь необходимо:

- с особой внимательностью рассматривать предложениям, предлагаемые по цене ниже рыночной

- изучать информацию и отзывы о потенциальных продавцах

- при покупке пробега осмотрительно проверять историю машины

- убедиться в присутствии полного комплекта документов на авто



Фото: sedan-polo.ru

Кроме того, заранее внимательно прочитайте договор. В нем должны быть указаны сроки передачи т/с, размер аванса, порядок возврата, полное описание модели. Если менеджер по какой-либо причине унес документ, а затем вернул его обратно, не ленитесь, перечитайте его снова.

Если все прошло удачно, то перед тем как уже забрать саму машину, еще раз осмотрите ее на наличие дефектов, а затем сверьте номера двигателя, шасси, номер кузова и VIN.



Фото: moyidorogi.ru

В случае чего, пожаловаться на бесчестные действия продавца можно:

- производителю или в уполномоченную им организацию

- Управлению Роспотребнадзора по РТ

Для взыскания с продавца компенсации морального вреда или возмещения имущественного ущерба обратиться в суд, а по факту мошеннических действий обратиться в Управление МВД по РТ с соответствующими заявлениями.