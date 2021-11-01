Granta за 800 тысяч, а Vesta за 1.6 миллиона: Что не так с ценами на Lada и какие иномарки дешевле?

В России существует распространенное заблуждение о том, что отечественные автомобили Lada стоят порядком дешевле иномарок. На первый взгляд может показаться, что так оно и есть, но при детальном анализе и мониторинге цен наблюдается обратное.



Фото: lada.ru

Совсем недавно АвтоВАЗ придумал новый повод поднять цены на автомобили Lada. Дополнения, от которых покупатели не смогу отказаться, поднимут ценник еще на 30 тысяч рублей. Сообщается, что дилеры Lada будут собственноручно устанавливать к автомобилям новый набор аксессуаров.

Так, в зависимости от комплектации дополнения будут немного отличаться. Комплект, в который будут входить поддон в нишу запасного колеса, защита картера, ковры в салон и багажник, амортизаторы капота, дефлекторы дверей и лобового стекла, защитная сетка в радиатор добавит к стоимости до 30 тысяч рублей. Причем, что интересно, повышение цен наблюдается уже в седьмой раз за 2021 год.



Фото: lada.ru

Так что там по ценам? Сейчас автомобили LADA, действительно, стоят больших денег - от одного миллиона рублей и выше. Например, на бумаге топовый вариант Lada Granta продается за 500 с лишним тысяч рублей, а Lada Vesta - за 800, но это лишь на бумаге. В реальности же дилеры реализуют их в два раза дороже.

Итого имеем, что та же Granta стоит миллион, а Vesta более 1,5-1,6 миллионов. Однако, населению приходится приобретать отечественное авто. Тем же самым жители явно дают понять, что их все устраивает. В итоге, получается замкнутый круг, который идет на пользу исключительно АвтоВАЗу.



Фото: naavtotrasse.ru

Все-таки 1.6 миллиона - действительно огромные деньги. Что можно взять за сопоставимую сумму? Варианты с Kia, Hyundai, Skoda или Volkswagen идут по умолчанию. Однако, на рынке есть и более интересные экземпляры. Так, например, новый китайский внедорожник Chery Jetour X90 Plus с автономным вождением, кожей и тремя экранами будет стоить в районе 1.5-1.6 миллиона рублей. Именно столько запрашивают за базовую версию кроссовера на домашнем рынке в Китае.

Кроссовер укомплектован сдвоенными экранами, диагональю 9,7 и 12,3 дюйма, платформой для беспроводной зарядки, голосовым помощником, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания лиц и 254-сильным турбированным мотором объемом 2 литра. Идет ли Vesta в сравнение с таким агрегатом? Сомневаюсь.



Фото: naavtotrasse.ru

А о вариантах с покупкой подержанных иномарок даже говорить не стоит - по цене Granta можно взять двух-трехгодовалые иномарки и не знать проблем. Ведь какой бы новой и рестайлинговой не была Lada, она все еще остается типичным отечественным автомобилем с типичными для России проблемами.

Но все же стоит понимать, что наши автомобили чаще всего выбирают не от отсутствия денег, а от нежелания заморачиваться с поиском достойной подержанной альтернативы. Ведь в первую очередь, Lada - это машина провинций страны и регионов, где нет ни россыпи дилеров импортных брендов, ни тем более, качественного выбора на вторичном рынке.