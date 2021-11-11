Существует множество способов для борьбы с медиками-антипрививочниками, вплоть до уголовного преследования, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За его слова мгновенно уцепились СМИ, но чуть позднее его помощник Кузнецов уточнил, что министр вовсе не предлагает вводить в Уголовный кодекс какие-то новые или дополнительные статьи.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто фактически мало того что сам создает угрозу, не надо быть, наверное, сегодня пророком, мы же видим, когда и медицинские работники—антиваксеры заболели… Но я не призываю там к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики-то должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми",— ответил министр на вопрос о мерах борьбы с медиками-антиваксерами.

Таким образом, министр уверен, что в УК РФ уже есть все необходимые статьи и санкции, чтобы привлекать медиков, которые публично выступают против вакцинации от коронавируса и тем самым ставят под угрозу жизни своих пациентов, которые им доверяют.