Сегодня, 10 ноября, Роспотребнадзор РТ начала проводить проверки на предмет отстранения непривитых от работы. Если у человека нет противопоказаний к вакцинации, если он не болел коронавирусом в течение полугода, и все, чего он добивается - просто не делать прививку, то он должен быть отстранен. При этом его зарплата не сохранятся.

Как сообщает "РБК Татарстан" со ссылкой на Гострудинспекции РТ, отказавшихся от COVID-вакцинации сотрудников директора вправе отстранить от работы без сохранения заработной платы. Делается это на основании 76 статьи Трудового кодекса РФ:

"Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) сотрудника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, другими федеральными законами", — говорится в статье.

Работодатель может сам решить - отстранить без зарплаты антиваксера или же перевести его на дистант.

Накануне Роспотребнадзор Татарстана предупредил, что с 10 ноября санитарные врачи выходят выяснять, отстранены ли непривитые от работы.

По постановлению, те, кто не получил первый компонент вакцины, отстранены с 9 ноября, а те, кто не получит второй компонент, будут отстранены от работы с 7 декабря.

Организации, которые не привьют работников и не отстранят их, заплатят штрафы: 50-150 тысяч рублей (для индивидуальных предпринимателей) и 200-500 тысяч рублей – для юридических лиц. Также их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.