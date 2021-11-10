За минувшие сутки в Республике Татарстан выявили 242 новых случая коронавирусной инфекции. Из низ 2 - завозные, остальные 240 имеют контактный характер. Таким образом, республика продолжает держаться на высоких значениях по заболеваемости, и на сегодня зарегистрировано 32 898 случаев коронавируса в РТ с начала пандемии.

По данным оперштаба, из 242 человек, которые заболели за сутки, 70 пациентов доставили в больницы, в 172 получают лечение на дому. Самое большое число инфицированных по-прежнему в Казани - 141 человек.