В отношении телеканала ТНТ возбудили административное дело после поцелуя двух мужчин в эфире. Россияне, которые не оценили шутку, массово пожаловались депутату Госдумы Михаилу Романову. Он заявил, что суть жалобы заключалась в том, что в шоу "Игра" присутствуют "некие сцены, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения".

МВД возбудило административное дело.

"Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", - сказал Романов.

Закон, считает депутат, должен в одинаковой мере работать в отношении всех. Он уверен, что ситуация станет хорошим примером для других телеканалов, как следует относиться к выбору контента для показа.