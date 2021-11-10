Наиболее опасным для жизни и здоровья последствием перенесенного ребенком коронавируса может стать мультивоспалительный синдром, сообщил завотделением педиатрии детской больницы № 1 Казани Ильдус Лутфуллин.

Доктор пояснил, что такое осложнение наблюдается только у детей, пишут "Казанские ведомости". Впервые врачи столкнулись с мультивоспалительным синдромом у детей весной прошлого года, по симптомам это напоминает синдром Кавасаки. И возникает осложнение обычно у детей, которые переболели ковидом бессимптомно.

"МВС (мультивоспалительный синдром) – это уже не сам ковид. Это иммунная атака, сбой в работе иммунитета, который происходит через 2-4-6 недели после ковида. Сам ковид, как это часто бывает у детей, может быть бессимптомным или очень легким", – рассказывает Ильдус Лутфуллин.

Опасность кроется в вероятности развития аневризмы и состояний, которые потребуют реанимации.

Врач отметил, что состояние похоже на кишечную инфекция. Боль в животе, рвота, диарея, может появиться сыпь, воспаляются глаза.

Поскольку число детей с коронавирусом растет, увеличивается и число МВС.