В Татарстане за сутки зарегистрировано 252 новых случая заражения COVID-19 – это максимальный суточный показатель прироста за время пандемии.

Всего по состоянию на 9 ноября 2021 года в Татарстане зарегистрировано 32 656 случаев заболевания. За весь период выздоровели 26 076 человек, в том числе 128 - за минувшие сутки.

Суточная заболеваемость в республике устанавливает новые рекорды уже пятые сутки подряд. По данным оперштаба, из 252 новых случаев шесть являются завозными, остальные – контактные. Госпитализировано 46 человек, 206 получают лечение на дому.

В Казани за сутки подтверждено 167 случаев, в Набережных Челнах – 16, 10 – в Чистопольском районе РТ, по 7 – в Бугульминском и Нижнекамском, по 5 – в Альметьевском, Высокогорском и Тетюшском, 4 – в Зеленодольском, по 3 – в Заинском, Лаишевском и Тукаевском. В остальных районах - по 1-2 заболевших за сутки.