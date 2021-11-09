В Минэкологии РТ сообщили, что по состоянию на 2 ноября уровень Куйбышевского водохранилища составил 50,1м по Балтийской системе, что ниже нормы, которая равняется 53 м. Уровень воды за последние три недели понизился на 40 сантиметров.

Профессор КФУ, международный эксперт по восстановлению водных экосистем Нафиса Мингазова считает, что основная причина проблемы кроется в засухе, которая наблюдалась летом этого года. Для решения проблемы, по мнению эксперта, нужен был спуск воды. Но засуха - не единственное, что привело к критическому обмелению Волги.

Повлияли "рукотворные" факторы - создание прудов на малых реках, которые сокращали приток воды с малых рек в водохранилище.

"Обмеление приводит к гибели организмов, являющихся кормовой базой для рыб и участвующих в самоочищении водохранилища, – отметила Нафиса Мингазова в интервью "АиФ-Казань". – Осенью дождей было немного, восполнить утрату воды они не смогли. Надеемся, что зимой будет много снега, и ситуация улучшится весной, в половодье".