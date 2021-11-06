Молодой 18-летний водитель устроил в Казани аварию, в результате которой пострадал сам и покалечил своего несовершеннолетнего пассажира, которому всего 17 лет.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД УМВД по Казани, все случилось накануне вечером. 18-летний парень на "Ладе" ехал по Оренбургскому тракту в сторону Даурской, и у дома № 17 на Оренбургском тракте не справился с управлением и на большой скорости влетел в препятствие.

В больницу доставлены и водитель, и его 17-летний пассажир. Пассажиру повезло больше, его после оказания медпомощи отпустили домой. А вот молодой водитель получил травмы разной степени тяжести и некоторое время проведет в больничной палате.