Жителям России стоит позаботиться о новогодних подарках в ноябре. Такую рекомендацию дал глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития, экономист Никита Масленников, сообщает Ura.ru.

Он считает, что к концу года цены существенно поднимутся, и подарки станут в разы дороже.

"Если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас. Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен", — заявил специалист. Он также уверен, что, если у кого-то имеется нужда в приобретении зимних одежды и обуви, то лучше это также сделать сейчас, в ноябре.

Эксперт уверен, что подорожание непродовольственной группы товаров произойдет из-за разрыва в цепочках поставок. И вряд ли они смогут восстановиться до конца года. Продовольственные товары за последний месяц подорожали на 2,17%, а за год - почти на 11%. Непродовольственные за год поднялись в стоимости на 8,17%.