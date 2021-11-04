Группа недовольных QR-кодами казанцев пожаловала в ТЦ "Тандем" и своей волей отменила там QR-коды. Видео попало в Сеть. Поначалу активисты спорили с охраной, после чего сами захватили контроль за пропускной системой в торговый центр.

Они заявили охране, что "народ отменил QR-коды" и он (народ) вообще " не нуждается, чтобы его кто-то возглавлял".

В соцсетях к поступку группы активистов отнеслись по-разному. Одни поддержали, другие пожалели охранников, которые просто выполняют свою работу, и посоветовали активистам ходить не в ТЦ, а к зданию правительства или мэрии и там "качать права".