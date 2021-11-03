С севера на Татарстан надвигается мощный антициклон, который в ближайшие дни принесет в республику похолодание, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Уже в четверг, 4 ноября, местами пройдет мокрый снег. Скорость ветра усилится до 15-18 метров в секунду. И ночью будет до минус шести, а днем всего до 5 градусов тепла.

В пятницу 5 ноября ожидаются осадки и сильный ветер. Но ночью будет чуть теплее - до 3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. В пятницу не исключена гололедица - будьте осторожны.

В выходные, считают синоптики, будет идти мокрый снег, сопровождаемый сильным и порывистым ветром.