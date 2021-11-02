Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что почти на всей территории страны ожидается довольно аномальная для ноября погода с превышением средних температур на 4-12 градусов, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, на 8 градусов выше нормы ноябрь будет в центре Европейской части России, в Поволжье (в том числе в Татарстане), на Урале, в Западной Сибири. В центре России - Москве, Рязани и Владимире аномалии будут двузначными. А в самых холодных регионах, например, в Якутии, ноябрь будет на целых 12 градусов выше нормы.

Такое положение вещей сохранится до субботы текущей недели, отметил Вильфанд, затем стоит ждать "температурных качелей", которые, как уверяют медики, существенно ослабляют иммунитет человека.