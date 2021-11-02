В Татарстане ищут мужчину, который ушел в лес и пропал. Вячеслав Бакорин не дает о себе знать с 31 октября.

46-летний мужчина из села Тюрнясево Нурлатского района отправился в лес, больше он на связь не выходил, сообщают волонтеры республиканского отряда "Лиза Алерт"

Известно, что мужчина имеет рост около 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была белая куртка, серые брюки и черные резиновые сапоги. С собой у Вячеслава Бакорина был также мешок белого цвета.

Всех, что располагает хоть какой-то информацией о человеке, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.