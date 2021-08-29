Иммунитет после перенесенного коронавируса сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и вообще не заболеть. Об этом рассказала в эфире канала «Россия 24» главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Иммунитет после болезни более сильный, он более напряжённый, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое - это вирус только, например, на S-белок», — отметила она.

Она также добавила, что антительный ответ меньше после вакцинации, чем после после того, как человек переболел. При этом лучше вакцинироваться, чтобы не болеть вовсе.

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