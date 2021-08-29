Роспотребнадзор РФ рассказал, какие негативные последствия могут ждать беременную, которая переболела коронавирусом. Об этом передают «РИА Новости».



Появляются все новые свидетельства негативного влияния SARS-CoV-2 на развитие плода., сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«У младенца, мать которого перенесла COVID-19 на пятой-шестой неделе беременности, развился тяжелый порок глаза. Ученые-медики не смогли объяснить это другими инфекциями, генетическими факторами, употреблением наркотиков или каким-либо другим заболеванием матери во время беременности», — отметила Пшеничная.

Она уточнила, что в этом случае порок глаза аналогичен тем, которые наблюдаются после материнской краснухи в первом триместре беременности.



Также в некоторых случаях у женщин, заболевших COVID-19, наблюдаются преждевременные роды. Например, у младенцев, появившихся на свет раньше срока, по тем или иным причинам, в том числе и не связанным с COVID-19, может наблюдаться некоторая задержка в развитии.

«Связано ли это напрямую с коронавирусом, сказать трудно», — дополнила Пшеничная и подчеркнула, что перед планированием беременности лучше не рисковать, а привиться от коронавируса.