Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан и депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что медики заинтересованы в том, чтобы изучить последствия и побочные действия вакцинации от коронавируса. При этом им совершенно невыгодно замалчивать осложнения. Слова депутата приводит Inkazan.

"Я скажу как врач с 20-летним стажем, что все медики заинтересованы в том, чтобы выявить как можно больше побочных действий любого препарата или вакцины. И если кто-то посчитал, что доктора поступают халатно, то это стоит отнести к должностному правонарушению. Нет установки не регистрировать осложнения", - объяснил Фаррахов.

В качестве аргумента депутат привел тот факт, что Россия сейчас стремится зарегистрировать свои вакцины в Евросоюзе, а потому она максимально заинтересована в исследовании и выявлении любых побочных негативных эффектов.